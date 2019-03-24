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"Очень переживал": офицер ВСУ показал нового мертвого террориста "ДНР"

2.2тЧитать материал на украинском

В сети появилось фото еще одного убитого террориста на Донбассе – Геннадия Зубенко (позывной "Рыжий").

Снимок показал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). В то же время о гибели боевика в сети также сообщают его "побратимы".

В частности, указано, что "Рыжий" был ликвидирован еще 6 февраля 2019 года, однако известно о его смерти стало только сейчас.

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Геннадия Зубенко (позывной "Рыжий")

Геннадия Зубенко (позывной "Рыжий")

Мужчина родом из Красного Лимана (Донецкая область). Террористы утверждают, что Зубенко "очень переживал" за семью, которая сейчас проживает там.

"Очень переживал": офицер ВСУ показал нового мертвого террориста "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ране украинские военные уничтожили пулеметную позицию террористов на Донбассе. В сети появилось видео произошедшего.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Обосреватель и тебе подобные шавки, а по чему вы называете жителей востока Украины, не согласных с вашей новой ублюдочной властью, террористами? Назовите хоть один террористический акт, который они устроили. Ни одного, в отличии от Украины. Так что террористы это вы. И вы в очередной раз радостно показали убитого украинца, который родился на Украине, жил на своей земле и был убит украинцами. Вы убили очередного своего соотечественника. Он, как и все остальные убитые вами не русский солдат, не "оккупант", он ваш соотечественник, как и все остальные убитые жители Донбасса, фото которых вы так любите публиковать. Где же та армия России, с которой вы там воюете вот уже пятый год? Чему вы радуетесь? Вы же стервятники, слетающиеся на мертвечину.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Я не вижу фото убитого.Теперь о "террористе":Уголовно-процессуальный кодекс Украины Статья 17 1. Лицо считается невиновным в совершении уголовного преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена ​​обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. Суда над этим человеком не было, след. вы пропагандоны
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