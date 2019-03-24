"Очень переживал": офицер ВСУ показал нового мертвого террориста "ДНР"

В сети появилось фото еще одного убитого террориста на Донбассе – Геннадия Зубенко (позывной "Рыжий").

Снимок показал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). В то же время о гибели боевика в сети также сообщают его "побратимы".

В частности, указано, что "Рыжий" был ликвидирован еще 6 февраля 2019 года, однако известно о его смерти стало только сейчас.

Геннадия Зубенко (позывной "Рыжий")

Мужчина родом из Красного Лимана (Донецкая область). Террористы утверждают, что Зубенко "очень переживал" за семью, которая сейчас проживает там.

Как сообщал OBOZREVATEL, ране украинские военные уничтожили пулеметную позицию террористов на Донбассе. В сети появилось видео произошедшего.

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