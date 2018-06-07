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"Очень опасно": Турчинов объяснил, чем грозит Крымский мост Украине

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Керченский мост позволяет России быстро увеличивать военный контингент в аннексированном Крыму.

Об этом заявил во время панельной дискуссии в рамках экспертного форума в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, пишет УНИАН.

"На территории оккупированного Крыма создан 22-й армейский корпус, произошло наращивание военных подразделений Черноморского флота РФ", - отметил секретарь СНБО.

Крымский мост

"Что очень опасно - возведение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент, расположенный в АР Крым", - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня оккупанты сообщили о завершении работы над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Напомним, 15 мая оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
Объект
Керченский мост
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