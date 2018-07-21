"Очень много трупов": свидетель страшного ДТП под Ривне рассказала о трагедии

Водитель маршрутки "Киев-Ривне", которая разбилась в Житомирской области 20 июля, уговорил женщин с двумя детьми ехать с ним из Киева в Ривне и усадил одного из детей с нарушением правил.

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Семья - мама, тетя и двое детей — возвращалась с отдыха на море. В маршрутке было только три свободных места, но водитель настоял, чтоб они садились в его маршрутку, рассказала пассажирка Елена Герасимчук, передает ТСН.

"Мама говорит: мы не будем ехать. Да нет, садитесь вперед, мы найдем место мальчику", - добавила она.

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По словам женщины, маршрутка ехала довольно быстро. В момент аварии она потеряла сознание и очнулась, когда ее доставал из маршрутки какой-то парень.

"Очень много трупов было", - признается женщина.

Валентина Шемчук потеряла в ДТП двух сестер — Антонину и Светлану — которые ехали в село в Ривненскую область к семье в отпуск. Об аварии они узнали из новостей и до последнего надеялись, что женщины поехали в другой маршрутке.

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"Мы звоним, вызов идет – никто не берет. Одна – сразу сказали, что погибла, потому что при ней была сумка, а при второй сумка отлетела", - рассказала Валентина.

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В настоящее время эксперты идентифицировали тела всех погибших в ДТП. Владельца микроавтобуса задержали. Полицейские заявили о неудовлетворительном техническое состоянии маршрутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля произошли страшные ДТП в Киевской, Николаевской, Житомирской и Хмельницкой областях, в которых погиб в общей сложности 21 человек.