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22 ноября • обновлено в 16:59
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Обыски в мэрии Одессы: стала известна причина. Фото

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Чиновники Одесской мэрии присвоили 100 млн бюджетных грн. Они создали искусственную кредитную задолженность коммунального предприятия перед коммерческим баком. Право на долг выкупила фирма, аффилированная с чиновниками.

После этого коммерсанты, завысив сумму задолженности на 100 млн грн, обратились в мэрию с требованием рассчитаться. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото обысков, проскролльте страницу до конца).

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К тому же, решение относительно оплаты долга было принято на основании недостоверных материалов, подготовленных сотрудниками нескольких департаментов мэрии. Обыски были проведены с целью получить вещественные доказательства неправомерных действий чиновников.

Продолжается досудебное следствие по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В мэрии Одессы прошли обыски

В мэрии Одессы прошли обыски

СБУ

В мэрии Одессы прошли обыски

В мэрии Одессы прошли обыски

СБУ

В мэрии Одессы прошли обыски

В мэрии Одессы прошли обыски

СБУ

В мэрии Одессы прошли обыски

В мэрии Одессы прошли обыски

СБУ

В мэрии Одессы прошли обыски

В мэрии Одессы прошли обыски

СБУ

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской мэрии в 22 ноября прошли обыски. Следственные действия проходили в главном здании мэрии на Думской площади и в помещении департамента финансов на улице Жуковского.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Служба безопасности Украины
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