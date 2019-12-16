Обыски в квартире Мухарского: в полиции дали неожиданное объяснение

Обыски в квартире телеведущего, актера и писателя Антина Мухарского (Ореста Лютого), которую он сдавал в аренду, не были связаны с расследованием по делу об убийстве журналиста деле Шеремета.

Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Следователи Кропивницкого отдела полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Установлено, что группа лиц организовала интернет-магазины в одном из популярных месседжеров, с помощью которых осуществляла сбыт указанных веществ путем "закладок", – говорится в сообщении.

В полиции объяснили обыски в квартире Мухарского

По данным полиции, к администрированию этих групп причастны лица, проживающие в Киеве. И речь идет именно о квартире на столичном Подоле, владельцем которой является шоумен Антин Мухарский.

Во время обысков в помещении, которое снимали фигуранты указанного производства, были изъяты компьютерная техника, симкары, банковские карты и телефоны, которые могли использоваться в преступной деятельности.

Следователи назначили соответствующие экспертизы, по делу ведется расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL.

В ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру украинского телеведущего Антона Мухарского (Ореста Лютого). В доме в то время были квартиранты.

Вскоре Мухарский, в киевской квартире которого провели обыски, записал видеообращение, заявив, что эти события очень совпадают с брифингом МВД, на котором объявили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Позже в Министерстве внутренних дел Украины прокомментировали проведение обысков в квартире Антин Мухарского, которые он "связал", вероятно, с расследованием по делу Шеремета.

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