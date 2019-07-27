Обыски в Белой Церкви: появились первые подробности о преступниках и фото спецоперации

Во время проведения обысков в Белой Церкви (Киевская область) полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки.

Как сообщает пресс-служба полиции области в Facebook, злоумышленники занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей.

"На местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции и в случае силового сопротивления - спецназовцы", - сказано в сообщении.

По данному факту открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. В рамках дела правоохранители и проводят мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок.

"Обращаемся к жителям города Белая Церковь и Белоцерковского района. Если вы стали жертвой такого преступления, немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию", - добавили правоохранители.

Спецоперация в Белой Церкви facebook.com

Спецоперация в Белой Церкви facebook.com

Спецоперация в Белой Церкви facebook.com

Спецоперация в Белой Церкви facebook.com

Спецоперация в Белой Церкви facebook.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области утром 27 июля началась спецоперация по задержанию членов преступной организации. По словам руководителя главного управления Национальной полиции области Андрея Небытова, полиция одновременно проводит 50 обысков.

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