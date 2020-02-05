Министров и чиновников проверяли на полиграфе: Баканов пояснил обыски в 1+1

В связи с обысками киевского офиса телеканала "1+1" в Службе безопасности Украины заявили, что ни о каком давлении на СМИ или притеснении свободы слова речь не идет и идти не может.

Такое заявление сделал глава ведомства Иван Баканов, передает пресс-служба. Председатель СБУ призвал представителей телеканала не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

Журналисты, как подчеркнул Баканов, должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и содействовать расследованию.

Обыски СБУ в офисе"1+1" Скриншот из видео

"Мы говорим о беспристрастном и всестороннее расследование уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", – сказал Баканов.

Он добавил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились касательно министров, представителей государственной власти, правоохранителей.

Отдельные чиновники прошли проверку на детекторе лжи. По словам главы СБУ, все они без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Спецслужба нагрянула в здание "1+1" в рамках расследования прослушки премьера Алексея Гончарука. По предварительным данным, в записи и монтаже могут подозревать журналиста Евгения Куксина.

Следователями и оперативниками СБУ установлено, что к проведению незаконного использования СТ3, получения, монтажа и распространения аудиозаписей могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской.

Следственные действия также проводились и у других лиц, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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