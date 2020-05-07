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7 мая • обновлено в 14:56
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Обыски у Верланова: в СБУ озвучили громкую причину

1.7т
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Обыски у бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова 7 мая проводили в рамках расследования дела о легализации средств и финансировании терроризма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные СБУ. Отмечается, что силовики проводят обыски по уголовному производству о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

"Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", – уточнили в ведомстве.

Сергей Верланов

Сергей Верланов

Относительно соответствующих следственных действий в квартире Верланова в ведомстве добавили, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому по всей стране проводится более сотни обысков.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Криминал
Персона
Сергей Верланов
Место
Украина
Теги
Государственная налоговая служба (ГНС) Служба безопасности Украины расследование
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