Обыски на "Новой почте": что изъяли работники ГПУ

Работники Генеральной прокуратуры Украины изъяли документы, а также наличные, не учтенные в кассах и не указанные в бухгалтерии во время обысков в офисах "Новой почты".

Так, по результатам проведенных обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы о финансово-хозяйственной деятельности "Новой почты" и родственных предприятий, а также наличные денежные средства, не учтенные в кассах и не указанные в бухгалтерии. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в социальной сети Facebook.

"Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий, с участием должностных лиц органов Государственной фискальной службы Украины, с целью получения неправомерной выгоды для указанного предприятия, совершили прикрытие его незаконных финансовых услуг, что привело к не поступлению в бюджеты средств в виде обязательных налоговых сборов и повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам, а также умышленного уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, должностными лицами ООО "Новая почта" в особо крупных размерах при осуществлении лицензионной деятельности по переводу денежных средств, доставки товаров (посылок) и международных перевозок, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 УК Украины", - сказано в сообщении Сарган.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении не составлялись и меры предосторожности не избирались.

"С учетом требований ст. 222 УПК Украины предоставления более детальной информации в этом уголовном производстве не представляется возможным", - добавила Сарган.

Однако в "Новой почте" заявили, что информация о средствах, которые якобы не были учтены и не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах, не соответствует действительности.

Как писал "Обозреватель", недавно "Новая почта" заявила об изменении тарифной сетки.