Обыски на "Мотор Сич": в СБУ раскрыли план уничтожения предприятия

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски на государственном предприятии "Мотор Сич", чтобы получить доказательства противоправных действий в сфере военных оборонных заказов.

"Расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия ПАО "Мотор Сич", – говорится в пресс-службе СБУ.

Правоохранители получили данные, что представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии.

"Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо", – отметили в ведомстве.

Спецслужбы установили, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта проводилась в адрес физических лиц и компаний нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев и реальных бенефициариев покупателей акций.

"В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, который обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", – пояснили в СБУ.

Отмечается, что в рамках указанного уголовного производства в 2017 году был наложен арест на пакет акций ОАО "Мотор Сич" в 56%.

"С целью получения дополнительных доказательств в уголовном производстве сотрудники СБ Украины 23 апреля 2018 провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отдела ценных. Досудебное расследование продолжается", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в июле 2017 года на заводе "Мотор Сич" в Запорожье уже проводились обыски после того, как там была выявлена преступная схема растраты средств с последующим их присвоением.

Данная структура принадлежит нардепу нескольких созывов, члену парламентской фракции "Воля народа" Вячеславу Богуслаеву. В июле 2016 года он был замечен в компании президента России Владимира Путина во время его посещения Спасо-Преображенского собора на острове Валаам на Ладожском озере.

В ноябре 2016 года Богуслаева уличили в сотрудничестве с ФСБ.

Как сообщал "Обозреватель", в "Мотор Сич" прокомментировали обыски, которые были инициированы 23 апреля.