Обыски и задержания: в Крыму оккупанты устроили облаву на крымских татар

В оккупированном Россией Крыму снова проходят обыски в домах крымских татар.

Как сообщает в Facebook "Крымская солидарность", обыскивают жилье крымчан в Алуште, поселке Строгановка и селе Каменка.

"Поступила информация о том, что сразу по трем адресам ведутся следственные мероприятия: в г. Алушта — у Эльдара Кантемирова, в с. Строгановка Симферопольского р-на — у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 г.), в с. Каменка Симферопольского района — информация выясняется", – сказано в сообщении.

Также обыск проходит у Месутова Руслана по адресу Алуштинский район, с. Малый Маяк, ул. Солнечная 32. Еще силовики нагрянули в дома Ризы Омерова, сына Энвера Омерова, которого задержали по дороге в Ростов утром 10 июня. Следственные мероприятия ведутся по адресу г.Белогорск, ул. Маяковского 9. Кроме того, проходит обыск в жилье и самого Энвера Омерова - г.Белогорск, Шевченко, 45/1.

Энвер Омеров Facebook

После обыска у Сулейманова, его задержали и увезли в отдел УФСБ России по Крыму и городу Севастополю – Симферополь. Энвера Омерова задержали и отвезли на ул. Ленина 8 в г. Керчь. Но дочь задержанного Фатима Исмаилова сообщила, что по данному адресу на нашла отца, и не знает, где он находится.

Отмечается, что задержанному Омерову стало очень плохо, ему вызвали скорую. Прибывшие медики сделали ему уколы и просили не беспокоить его. так как у него очень высокое давление. Однако сотрудники ДПС не дали ему возможности прийти в себя и повезли в отделение полиции.

Обыски в домах крымских татар Facebook

Обыски в домах крымских татар Facebook

Обыски в домах крымских татар Facebook

Обыски в домах крымских татар Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин рассказал, что в оккупированном Россией Крыму нет смысла жить и отдыхать из-за невероятно высоких цен и недостаточно развитой инфраструктуры.

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