Задержан личный охранник Медведчука: всплыли новые детали обысков СБУ

Во время обысков Службы безопасности в офисе фирмы, подконтрольной лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куму российского президента Владимира Путина Виктору Медведчуку, был задержан его личный охранник.

Неизвестные ранее детали следственных действий и имена раскрыл в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его данным, операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства "Шторм", которое обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Задержан личный охранник Медведчука: детали обыска СБУ

Бутусов назвал также имя задержанного – им оказался один из учредителей компании и личных охранников политика Константин Иванов. Ему предъявили подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни.

Отмечается, что в ходе обыска была изъята шпионская электронная техника, используемая для сбора информации.

"Впервые офис Медведчука обыскала СБУ, впервые предъявлено подозрение приближенному кума Путина. Это отличная антироссийская демонстрация, проведенная СБУ накануне "нормандского" саммита. Надеюсь, расследование будет проходить успешно, и "зачистка" структур Медведчука будет продолжена, а подозрения не рассыпятся в суде", – прокомментировал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Силовики нагрянули в офис охранной фирмы днем 4 декабря. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что действия силовиков в партии считают "давлением на политсилу накануне саммита в "нормандском формате".

СБУ подтвердила, что охранную фирму подозревают в незаконной слежке и продаже секретных данных.

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