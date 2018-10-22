''Обычный бандит'': СМИ России начали ''травлю'' убитого Захарченко

Российские СМИ начали активно распространять новости о преступной деятельности экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в Донецке 31 августа.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский в Twitter. Одно из изданий опубликовало материал с заголовком "Новый премьер-министр ДНР ликвидирует преступный синдикат Захарченко".

"Что и требовалось доказать. Спустя полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что это был никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а самый обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ спустя 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали", - отметил Казанский.

В комментариях пользователи отметили, что наверняка похожая судьба ждет и преемника Захарченко Дениса Пушилина.

Что и требовалось доказать. Спустя полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что этот был никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а самый обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ спустя 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали pic.twitter.com/ZfGbSAq3V4 — Денис Казанський (@den_kazansky) 22 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ликвидированный Захарченко и "экс-министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев подозреваются российской стороной в хищении более 24 млрд рублей.