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''Обычный бандит'': СМИ России начали ''травлю'' убитого Захарченко

6.6тЧитать материал на украинском

Российские СМИ начали активно распространять новости о преступной деятельности экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в Донецке 31 августа.

На это обратил внимание журналист Денис Казанский в Twitter. Одно из изданий опубликовало материал с заголовком "Новый премьер-министр ДНР ликвидирует преступный синдикат Захарченко".

''Обычный бандит'': СМИ России начали ''травлю'' убитого Захарченко

"Что и требовалось доказать. Спустя полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что это был никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а самый обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ спустя 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали", - отметил Казанский.

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В комментариях пользователи отметили, что наверняка похожая судьба ждет и преемника Захарченко Дениса Пушилина.

''Обычный бандит'': СМИ России начали ''травлю'' убитого Захарченко
''Обычный бандит'': СМИ России начали ''травлю'' убитого Захарченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ликвидированный Захарченко и "экс-министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев подозреваются российской стороной в хищении более 24 млрд рублей.

Читайте все новости по теме "Убийство Александра Захарченко" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Александра Захарченко
Персоны
Александр ЗахарченкоДенис Казанский
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
От любви до ненависти один шаг. Не успела могилка бурьяном зарасти, а ватники уже разХероили Хероя и поделили его шкурку.
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