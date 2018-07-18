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"Обычная работа": российский писатель Прилепин рассказал, как убивал людей на Донбассе

3.1тЧитать новость на украинском

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал против Украины на стороне террористов "ДНР", признался, что убивал людей во время участия в трех вооруженных конфликтах.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Дождь" на дебатах с телеведущей, журналисткой и бывшим кандидатом на должность главы РФ Ксенией Собчак.

"Я — человек, побывавший на трех войнах, конечно я убивал людей. Кто-то лечит, а кто-то убивает", — заявил Прилепин.

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Писатель-террорист добавил, что ничего не чувствовал, когда убивал других. По его словам, война -это "обычное человеческое занятие".

Как сообщал OBOZREVATEL, Прилепин также заявил, что в полку Нацгвардии "Азов" воюют "русские нацисты".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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