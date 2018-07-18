"Обычная работа": российский писатель Прилепин рассказал, как убивал людей на Донбассе

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал против Украины на стороне террористов "ДНР", признался, что убивал людей во время участия в трех вооруженных конфликтах.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Дождь" на дебатах с телеведущей, журналисткой и бывшим кандидатом на должность главы РФ Ксенией Собчак.

"Я — человек, побывавший на трех войнах, конечно я убивал людей. Кто-то лечит, а кто-то убивает", — заявил Прилепин.

Писатель-террорист добавил, что ничего не чувствовал, когда убивал других. По его словам, война -это "обычное человеческое занятие".

Как сообщал OBOZREVATEL, Прилепин также заявил, что в полку Нацгвардии "Азов" воюют "русские нацисты".