Игорь Друзь, экс-советник бывшего "министра обороны Донецкой народной республики" Игоря Стрелкова (Гриркина), заявил, что если "Л/ДНР" не "освободят" Украину, то она и дальше "будет оружием против них".

"Я уж не говорю о том, что мы духовно и нравственно обязаны освободить порабощенную землю Руси", — сказал террорист на презентации книги "Война в 16" в оккупированном Севастополе.

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал эти слова.

"Роль кровавых "освободителей" для них уже привычная. Другое дело, что нам уже достаточно допускать такое "асвабаждение", — написал Голобуцкий.

"Кстати, такое искреннее признание о планах очень хорошо объясняет, почему на нашей земле не место ни одному памятнику имперским "асвабадителям" — потому что они все шли с такой же целью. "Освободить" Украину от нас", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин вместе с главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником недавно поехали в аннексированный Крым, надеясь на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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