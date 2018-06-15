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Объявившему голодовку узнику Кремля стало плохо в суде

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Во время судебного заседания в оккупационном Раздольненском суде Крыма 15 июня украинскому политзаключенному Владимиру Балуху стало плохо.

Как сообщает Крым.Реалии, голодающему активисту вызвали скорую помощь и объявили перерыв.

Перед этим суд 15 июня допросил бывшую жену Балуха Наталью.

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Она пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Как известно, Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились тревожные данные о состоянии здоровья Балуха.

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Темы
Российско-украинский конфликтНарушение прав человека в Крыму
Персона
Владимир Балух
Место
Украина
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