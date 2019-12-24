Обвиняют в госизмене: в Крыму задержали россиянина

В Симферополе аннексированного Россией Крыма задержали гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене.

Задержание провели сотрудники российской Федеральной служба безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"ФСБ задержала Яцкина в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене. В начале декабря обвиняемый был этапирован в столичный регион для проведения с ним следственных действий", – заявил он, подчеркнув, что о подробностях дела не уточняется в интересах следствия

В Крыму ФСБ задержала гражданина России

В свою очередь в Лефортовском суде Москвы изданию сообщили, что россиянину продлен срок ареста на три месяца.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 11 декабря продлен срок содержания под стражей в отношении Яцкина Ивана Григорьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 16 марта 2020 года", – сказала представитель ведомства.

Она также добавила, что рассмотренный судом материал не содержал гриф секретности, но судебное заседание по ходатайству следствия состоялось в закрытом режиме.

Отметим, что государственная измена в РФ наказывается сроком от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на КПВВ "Каланчак" на админгранице с аннексированным Крымом был задержан член партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый, который поддерживал оккупацию полуострова.

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