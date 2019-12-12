"Обвинение сфабриковано!" У подозреваемой в убийстве Шеремета обнаружилось алиби

У одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестры Яны Дугарь обнаружилось алиби.

Во время убийства девушка якобы находилась в зоне АТО и исполняла обязонности операционной сестры. Информацию об этом на своей странице в Facebook разместил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У подозреваемой в убийстве Шеремета обнаружилось алиби Коллаж

Он также прикрепил справку подозреваемой "о непосредственном участии в антитерористической операции, ее проведении и защиты независимости, сувернитета и территориальной целосности Украины".

"Подозрение медсестре 66-го военного мобильного госпиталя и боевому медику 25-й бригады ДШВ Яне Дугарь сфабриковано! В справке по АТО четко видно, что Яна находилась с 3 июня 2016 по 26 сентября 2016 года в зоне АТО. В 66-м мобильном госпитале, который является закрытой военной частью в Покровскую, выполняя обязанности операционной медсестры! Шеремета убили 20 июля 2016", - написал Корчинский.

Как писал OBOZREVATEL, следствие считает, что вероятно, именно Яна Дугарь проводила разведку возле дома журналиста накануне убийства.

Как сообщает Канал 24, она медик по образованию, младший сержант. Медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины. Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", знаком отличия "За спасенные жизни", медалью "За сохраненные жизни", нагрудным знаком "Знак почета" от Министра обороны.

Родилась возле Кременчуга, впоследствии училась на медика в Полтаве. На службу в Вооруженные силы попала через Старосамборский военкомат. Карьеру боевого военного медика начала санитаром 66 военного мобильного госпиталя.

Справка подозреваемой Яны Дугарь Facebook Дмитрия Корчинского

Ранее OBOZREVATEL писал, что Национальная полиция Украины в четверг, 12 декабря, задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Обвинение предъявили сразу нескольким волонтерам и ветеранам АТО.

По версии следствия они не только организовали убийство известного журналиста, но и хотели совершить другие преступления – похитить детей волонтера Маруси Зверобой, а также организовать теракты в Киеве.

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