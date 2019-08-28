Обвал дома в Дрогобыче: спасатели опровергли основную причину ЧП

Взрыв газа, который предварительно назвали причиной обрушения подъезда четырехэтажного жилого дома в Дрогобыче Львовской области ночью, 28 августа, был маловероятным.

Об этом заявил замдиректора департамента реагирования ГСЧС Петр Коротинский на брифинге в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сначала разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", – сказал он.

Обвал дома в Дрогобыче Полиция Львовской области

Как написал "Интерфакс Украина", пресс-служба "Львовгаза" также заявила, что обрушение дома не связанно с природным газом.

"Специалистами АО "Львовгаз" сразу ночью было проведено обследование подземных газопроводов, подвалов, подъездов, контрольных трубок и всех других подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м на загазованность вокруг дома. Загазованности не выявлено... Накануне вызовов на службу 104 об утечках природного газа из этого дома не поступало", –говорится в сообщении.

Коротинский во время брифинга отметил, что под завалами могли находиться еще пять человек.

"По оперативным данным, под завалами может находиться еще пять лиц, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах", – добавил замдиректора.

По его словам, поисково-спасательные работы проводились непрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения всех лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что в результате обвала четырехэтажного жилого дома в Дрогобыче двое человек погибли, еще 7 госпитализировали. Главной причиной назвали взрыв газа. Так, в сети появилось жуткие фото с места ЧП.

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