Под обвалами дома погибли 8 людей: названа причина кровавой трагедии в Дрогобыче

Причиной обрушения дома в городе Дрогобыч Львовской области, в результате чего погибли восемь жителей, стало разрушение средней несущей стены подвала.

Как сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета, согласно техническому отчету по результатам детального обследования жилого дома №101/1 на улице Михаила Грушевского, это стало возможным по двум причинам:

проседание или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве;

возможное вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала.

Обвал дома в Дрогобыче ГосЧС

Уточняется, что в доме разрушилась средняя несущая стена подвала по оси Б, в осях 4-5.

Также в отчете предлагается выполнить порядок работ по демонтажу здания методом контролируемого взрыва.

В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену в осях 4-5, Б для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Дрогобыче Львовской области в ночь на 28 августа в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошел обвал.

Предварительно было установлено, что это случилось из-за взрыва бытового газа, но впоследствии эту версию назвали маловероятной.

Из-под обломков спасатели извлекли тела восьми погибших.

Одна из спасенных рассказала жуткие подробности трагедии.

Разбор завалов дома завершили только 30 августа.

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