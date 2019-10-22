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23 октября • обновлено в 01:08
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Под обвалами дома погибли 8 людей: названа причина кровавой трагедии в Дрогобыче

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Причиной обрушения дома в городе Дрогобыч Львовской области, в результате чего погибли восемь жителей, стало разрушение средней несущей стены подвала.

Как сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета, согласно техническому отчету по результатам детального обследования жилого дома №101/1 на улице Михаила Грушевского, это стало возможным по двум причинам:

  • проседание или разрушения кирпичной кладки из-за низкой марки кирпича и раствора, вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола, что является в основном следствием ошибок при строительстве;

  • возможное вмешательство людей, которое необходимо подтвердить или опровергнуть специальными экспертами (судебными) после разбора обрушившихся конструкций, находящихся поверх этой стены подвала.

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Обвал дома в Дрогобыче

Обвал дома в Дрогобыче

ГосЧС

Уточняется, что в доме разрушилась средняя несущая стена подвала по оси Б, в осях 4-5.

Также в отчете предлагается выполнить порядок работ по демонтажу здания методом контролируемого взрыва.

В ходе выполнения демонтажных работ рекомендуется привлечь судебных экспертов и обследовать в подвале стену в осях 4-5, Б для подтверждения или опровержения возможного вмешательства людей.

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Тема
ЧП в Дрогобыче
Место
Украина Львов
Тег
смерть
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