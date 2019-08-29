Обвал дома в Дрогобыче: количество жертв увеличилось

Под завалами в Дрогобыче нашли тело еще одной жертвы. Таким образом количество погибших в результате обвала жилого дома по состоянию на 01:00 четверга, 29 августа, составляет три человека.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Львовской области, спасателям удалось сохранить жизнь 7 людям, среди которых 5 детей.

Всех жильцов дома эвакуировали, психологи уже провели беседы с 32 лицами, решается вопрос о временном расселении пострадавших.

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Обвал дома ГСЧС

Обвал дома ГСЧС

Обвал дома ГСЧС

Обвал дома ГСЧС

Спасатели сообщили, что сейчас работа находится на стадии разбора завала строительных конструкций, ночью там организовали освещение. К ликвидации последствий привлекли 470 человек и 75 единиц техники.

"Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно), в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших лиц", - отмечает пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дрогобыче Львовской области обрушилась часть четырехэтажного дома. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли мужчина и женщина, среди пострадавших трое несовершеннолетних детей, они в тяжелом состоянии.

Первой версией назывался взрыв бытового газа. Позже появилась информация о том, что взрыв газа был маловероятным.Также спасатели сообщили, что под завалами могли быть еще пять человек.

О том, что творилось внутри дома при обвале, позже рассказали выжившие при ЧП.

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