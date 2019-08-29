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Обвал дома в Дрогобыче: количество жертв увеличилось

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Под завалами в Дрогобыче нашли тело еще одной жертвы. Таким образом количество погибших в результате обвала жилого дома по состоянию на 01:00 четверга, 29 августа, составляет три человека.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Львовской области, спасателям удалось сохранить жизнь 7 людям, среди которых 5 детей.

Всех жильцов дома эвакуировали, психологи уже провели беседы с 32 лицами, решается вопрос о временном расселении пострадавших.

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Обвал дома

Обвал дома

ГСЧС

Обвал дома

Обвал дома

ГСЧС

Обвал дома

Обвал дома

ГСЧС

Обвал дома

Обвал дома

ГСЧС

Спасатели сообщили, что сейчас работа находится на стадии разбора завала строительных конструкций, ночью там организовали освещение. К ликвидации последствий привлекли 470 человек и 75 единиц техники.

"Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно), в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших лиц", - отмечает пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дрогобыче Львовской области обрушилась часть четырехэтажного дома. Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли мужчина и женщина, среди пострадавших трое несовершеннолетних детей, они в тяжелом состоянии.

Первой версией назывался взрыв бытового газа. Позже появилась информация о том, что взрыв газа был маловероятным.Также спасатели сообщили, что под завалами могли быть еще пять человек.

О том, что творилось внутри дома при обвале, позже рассказали выжившие при ЧП.

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Тема
ЧП в Дрогобыче
Место
Украина Львов
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Здоровья пострадавшим.
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