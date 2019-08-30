"Провалилась между плит": истории погибших и выживших в Дрогобыче

Обрушившаяся в Дрогобыче хрущевка похоронила под собой восемь человек. И только семерым жильцам злополучного подъезда удалось спастись.

Однако десятки семей уцелевших подъездов фактически остались без жилья. Ведь дом уже давным-давно буквально трещал по швам, люди говорят, что в трещины можно было вставить две руки. Жильцы не раз жаловались коммунальщикам, но там никто не реагировал.

Теперь полиция задержала двух сотрудников коммунального предприятия. Однако людей это уже не вернет. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Бизнесмены могли снести стены

Сейчас полиция рассматривает три версии трагедии. Следствие начало производство по ч.3 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 376 (служебная халатность). Двух сотрудников коммунального предприятия задержали.

Спасатели работали всю ночь Мэрия Дрогобыча

Жильцы дома рассказывают, что на первом этаже их дома находились магазин, парикмахерская. По их словам бизнесмены, когда собирали подписи на разрешение открыть тут свои офисы, обещали, что не будут делать вход с улицы и прорубать отверстия в фасаде. Однако слово свое не сдержали.

Также люди подозревают, что при ремонте офисов предприниматели могли снести несущие стены. "Соседка жаловалась, что у нее трещина в стене, куда можно две руки засунуть. Она недели за три до этого ходила в ЖЭК, а там ей сказали, чтобы ремонт они делали своими силами. Вот и результат", – возмущается пожилая жительница этого дома.

На первом этаже дома много магазинов и офисов Мэрия Дрогобыча

Люди несли все, что могли

В мэрии Дрогобыча сейчас думают, куда разместить всех людей. Временно селят в гостиницы. Также занимаются материальной помощью, стараются обеспечить пострадавших хоть какой-то одеждой. В школе №16, которая находится рядом с домом, волонтеры и бизнесмены организовали питание для жителей и для спасателей. Туда приносят домашнюю еду, консервы, воду, средства гигиены.

"В школьной столовой приготовили макароны по-флотски, мы принесли бутерброды. Обед готовили крымские татары. Когда вечером столовая закрылась, а спасателей нужно было накормить, то мы дали информацию в соцсетях, и через полчаса люди уже все привезли. Ребята с пиццерии доставили пиццу, люди везли гречку, макароны, подливку. Пришли ученики профтехучилища помочь и просто добровольцы", – рассказывает жительница Дрогобыча Ира Бойко.

Горожане приносили еду даже среди ночи Facebook Ирины Бойко

Погибли брат и сестра

Под завалами дома погибли 21-летняя Анна Груздева и ее сводный брат Давид Стахов. У Ани и Давида общая мама. Но ни мамы, ни отца Давида в ту ночь в квартире не было, брат и сестра были вместе с бабушкой.

Аня Груздева с братом Давидом Facebook Марты Пелтц

"Аня после школы закончила колледж, а потом юридический факультет Тернопольского университета. Как раз в этом году получила диплом и собиралась искать работу юриста. Она очень любила своего брата, души в нем не чаяла", – рассказала ее подруга Марта Пелтц.

Маленький Давид Facebook Ани Груздевой

Аня Груздева искала работу юриста Facebook Ани Груздевой

Встала и провалилась между плит

Тело Валерия Пилипивця, 42 года, спасатели нашли только на другой день после обвала дома. Его супруга Ирина и двое детей сейчас находятся в больнице, с травмами, но живые.

Валерий погиб при обвале ОК Валерия Пилипивця

Семья жила на втором этаже этого подъезда. Ирина рассказывала, что ночью услышала странные звуки, которые начали приближаться. То ли треск, то ли что-то сыпалось. Она встала и хотела зайти в комнату, где спал ребенок. Но даже не успела дойти до двери, как пол под ногами провалился, и она упала между плитами.

Ирина сейчас находится в больнице Youtube

Судя по страничке в соцсетях, семья любила путешествовать по Украине. А сам Валерий увлекался футболом и болел за "Карпаты". Раньше Ира была без работы, даже вынуждена была ездить в Польшу на заработки. Но как раз утром, 27 августа должна была выйти на работу, говорят соседи. Сейчас семья осталась без кормильца.

Валерий болел за "Карпаты" ОК Валерия Пилипивця

Валерий с детьми. Оба сына остались живы ОК Валерия Пилипивца

У мамы перелом позвоночника, дети - в тяжелом состоянии

Среди пострадавших есть семья Терлецких, мама Оксана и дети – 13-летняя Янина и 6-летний Кирилл. Они все сейчас в больнице. У Оксаны перелом позвоночника. По словам врача, Ольге повезло, позвоночник хоть и переломан, но чувствительность конечностей не пострадала. Ей провели операцию, вставили металлическую пластину и доктор надеется, что через несколько дней она сможет даже встать.

Оксана с детьми Facebook Ирины Терлецкой

У Кирилла черепно-мозговая травма, но он в сознании. А вот сложнее ситуация у дочери Яны, у нее ушибы грудной клетки, живота, и перелом правого бедра, ей также будут делать операцию. Подруга Оксаны, Светлана, сказала нам, что состояние детей тяжелое. "Оксане сделали операцию, а дети в тяжелом состоянии", – сказала женщина.

Ирина Терлецкая Facebook Ирины Терлецкой

Ирина с дочкой Facebook Ирины Терлецкой

Куда отправится семья после того, как все поправятся, пока неизвестно. "У них есть родственники, да и мы, друзья, помогаем, чем можем, собираем деньги на лечение", – говорит подруга семьи.

Светлана рассказывает, что этот дом трещал уже давно. Люди жаловались в ЖЭК, но там никакой реакции не было.

Погибшая Ольга Баран ОК Ольги Баран

Во время обрушения погибла 44-летняя Ольга Баран, а ее 17-летней дочери Соломии удалось выжить. У девочки есть отец и старшая сестра, вероятно, она останется с ними.

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