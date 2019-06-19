"Обучены на поиск трупов": в полиции сделали важное заявление о поисках девочки под Одессой

11-летнею Дашу Лукьяненко, которая пропала в поселке Ивановка Одесской области 13 июня, продолжают искать подразделения полиции и ГСЧС.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице Facebook, отметив, что всего задействованы 250 человек.

"Территорию поселка отрабатывают специалисты-кинологи со служебными собаками, которые обучены на поиск трупов", - написал он.

По его словам, каждый день утром и вечером отчитываются правоохранители, которые работают именно в Ивановке, а также руководители соответствующих подразделений в Киеве.

Поиски Даши Лукьяненко Вячеслав Аброськин, Facebook

Совещание по поискам Даши Лукьяненко Вячеслав Аброськин, Facebook

Поиски Даши Лукьяненко Вячеслав Аброськин, Facebook

Поиски Даши Лукьяненко Вячеслав Аброськин, Facebook

Даша Лукьяненко Вячеслав Аброськин, Facebook

Поиски Даши Лукьяненко Вячеслав Аброськин, Facebook

"Цель у нас общая - найти ребенка, поэтому извините если ставим много вопросов, но нам необходимо установить и опросить всех 3488 местных жителей, которые в день 13.06.2019 года находились на улицах и зданиях поселка", - подчеркнул Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и до сих пор ее место нахождения остается неизвестным.

Девочку круглосуточно ищут полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.

В сети также опубликовали фото автомобиля, на котором, возможно, похитили Дашу.

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