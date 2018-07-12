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"Отправляла ФСБ": российский наемник рассказал о вербовке на Донбасс

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На Луганщине украинские спецслужбы задержали завербованного гражданина РФ, воевавшего на стороне террористов.

В 2014 году житель Казани познакомился с сотрудником ФСБ, который через год отправил его на территорию так называемой ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Российские инструкторы обучали мужчину снайперской подготовке и зачислили его в состав террористических группировок "Призрак" и "Брянка СССР". Террорист заявил, что вместе с ним служили "как местные жители, так и наемники из России и Беларуси".

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Известно также, что в 2017 году его задержали сотрудники МГБ "ЛНР", которые позже отправили его на подконтрольную Украине территорию. Там он должен был "осесть, собирать информацию и ждать дальнейших указаний".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали террориста на попытке пересечения линии разграничения.

Как писал OBOZREVATEL, террористы неудачно атаковали украинских защитников.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Война на Донбассе
Место
УкраинаЛуганск
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