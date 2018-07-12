"Отправляла ФСБ": российский наемник рассказал о вербовке на Донбасс

На Луганщине украинские спецслужбы задержали завербованного гражданина РФ, воевавшего на стороне террористов.

В 2014 году житель Казани познакомился с сотрудником ФСБ, который через год отправил его на территорию так называемой ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Российские инструкторы обучали мужчину снайперской подготовке и зачислили его в состав террористических группировок "Призрак" и "Брянка СССР". Террорист заявил, что вместе с ним служили "как местные жители, так и наемники из России и Беларуси".

Известно также, что в 2017 году его задержали сотрудники МГБ "ЛНР", которые позже отправили его на подконтрольную Украине территорию. Там он должен был "осесть, собирать информацию и ждать дальнейших указаний".

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали террориста на попытке пересечения линии разграничения.

Как писал OBOZREVATEL, террористы неудачно атаковали украинских защитников.