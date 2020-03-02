От обстрела российских террористов в городе Красногоровка (Марьинский район Донецкой области) пострадала 73-летняя женщина – за время войны на Донбассе она получила ранения уже в третий раз.

Об этом рассказал ветеран АТО Андрей Рымарук в эфире ObozTV. Он обратил внимание, что сейчас вооруженные силы РФ особо активизировались в районах разведения сил.

"Недавно обстреляли Станицу Луганскую на линии разведения, довольно регулярно обстреливают направление Талаковки – вероятной следующей точки разведения", – отметил Рымарук.

Красногоровка, уточнил он, также находится на линии разграничении.

"В Красногоровке школа, где учатся более 350 детей! Не дай Бог, один из снарядов мог бы попасть в том направлении. А школу только-только восстановили, там активно проходят занятия", – выразил обеспокоенность ветеран АТО.

"Почему они это делают? Они хотят вызвать у нас соответствующую реакцию, чтобы мы открыли огонь в ответ. Мы пока этого не делаем", – подчеркнул он.

Рымарук связал активизацию обстрелов со встречей в "нормандском формате", которая запланирована на весну этого года.

"Историческая тенденция, что перед всеми такими встречами – Нормандия, Минск – всегда идет активизация боевых действий на востоке. Враг обстреливает как гражданское население, так и вообще всю линию разграничения. Т.е. российские войска включают всю свою артиллерию, пытаясь нанести максимальный урон вооруженным силам Украины и мирным территориям", – констатировал он.

Последствия обстрела Красногоровки facebook.com/28brigade

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча президентов Украины и России в "нормандском формате" была запланировала на апрель, однако на днях министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил, что она может состояться позже.

Тем временем российские террористы на Донбассе продолжают нарушать Минские договоренности. Так, 2 марта силы РФ с территории "ДНР" умышленно обстреляли минами населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе, а 1 марта накрыли минометным огнем село Старомихайловку.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 16:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!