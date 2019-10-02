Обстреляли жену и маленьких детей: в Кропивницком напали на дом прокурора

В понедельник, 1 октября, в Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

"Событие имело место 1 октября 2019 в г. Кропивницкий. В частности, злоумышленники совершили ряд выстрелов в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры, в то время, как в домовладении находилась жена и двое маленьких детей. При этом нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье", – сказано в сообщении.

В Кропивницком обстреляли дом прокурора ipne.ws

Следствием была установлена вероятная причастность к инциденту фигурантов уголовного производства о преступной группировке, противоправную деятельность которой и расследовал пострадавший прокурор.

По факту нападения было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах двое студентов избили сотрудника прокуратуры в местном пабе.

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