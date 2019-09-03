Обстрелял авто и бомбанул почту: в Одессе поймали фигуранта кровавого побоища 2 мая

В Одессе мужчина на трассе "Киев-Одесса" обстрелял Mitsubishi Pajero, а через несколько часов совершил разбойное нападение на почтовый учреждение в селе Нерубайское Одесской области.

Как рассказали в ГУ НП в Одесской области, позже его все-таки задержали. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Одессе мужчина устроил настоящий дебош Скриншот с видео

"Увидев на обочине автодороги Киев-Одесса припаркованный внедорожник, злоумышленник совершил по нему несколько выстрелов из ружья, причинив огнестрельные ранения водителю. Завершить преступный умысел правонарушитель не смог, поскольку раненый мужчина уехал. В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение "Новой почты". Угрожая работнице учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тыс. гривен и с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 39-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе. Установлено, что у себя на родине мужчина был осужден за грабежи и кражи. Кроме того, он имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 в Одессе и в настоящее время находится на испытательном сроке.

Давать показания по фактам покушения на убийство и разбоя и объяснять мотивы этих преступлений задержанный отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сотрудник Приморского районного отдела полиции Сергей Коваль прокатился за рулем BMW с бутылкой пива, уверяя, что "чувствует себя богом".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!