Обстрел террористов испепелил шесть позиций ВСУ на Донбассе, – волонтер
Волонтер Ирина Каптур призвала украинцев присоединиться к помощи защитникам на Донбассе, шесть позиций которых уничтожил огонь. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.
Жуткими фото пепелища женщина поделилась на личной странице в Facebook, отметив, что бойцам ВСУ крайне необходимы строительные материалы для восстановления уничтоженных блиндажей.
"Ужас!!! Просто больно и слезы!!! Все, что строили бойцы на нескольких позициях, – шестерых! – сгорело. Красногоровка. Раненый. Обгоревшие. В других местах еще сложнее – там есть погибшие. И не потому, что сухо. А потому, что сепары и орки обстреляли из ВОГов", – поделилась криком души волонтер.
Она уточнила, что у бойцов сгорела форма, берцы, оптика, ночники и сами блиндажи. Кроме того, пока воины спасали оружие, они надышались ядовитыми продуктами горения.
"Просьба снова помочь восстановить, построить блиндажи, позиции (шесть). Нужно скобы, пленка, масксетки, лопаты (обычные и совковые), гвозди 150, степлер и к нему скобы, бочки 50, 30, 20 л для воды, утеплитель, одеяла, кабель. И кофе со сладостями для поднятия настроения, потому что очень все подавлены", – отметила Каптур.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 сентября вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.
В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.
Всего 6 сентября в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибли трое воинов ВСУ и трое защитников получили ранения.