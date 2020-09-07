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Обстрел террористов испепелил шесть позиций ВСУ на Донбассе, – волонтер

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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В зоне ООС сгорело шесть позиций ВСУ

В зоне ООС сгорело шесть позиций ВСУ.

Волонтер Ирина Каптур призвала украинцев присоединиться к помощи защитникам на Донбассе, шесть позиций которых уничтожил огонь. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.

Жуткими фото пепелища женщина поделилась на личной странице в Facebook, отметив, что бойцам ВСУ крайне необходимы строительные материалы для восстановления уничтоженных блиндажей.

"Ужас!!! Просто больно и слезы!!! Все, что строили бойцы на нескольких позициях, – шестерых! – сгорело. Красногоровка. Раненый. Обгоревшие. В других местах еще сложнее – там есть погибшие. И не потому, что сухо. А потому, что сепары и орки обстреляли из ВОГов", – поделилась криком души волонтер.

Огонь уничтожил 6 позиций ВСУ на Донбассе.

Огонь уничтожил 6 позиций ВСУ на Донбассе. Facebook Ирины Каптур

Волонтер утверждает, что возгорание произошло из-за обстрел ВОГами.

Волонтер утверждает, что возгорание произошло из-за обстрел ВОГами. Facebook Ирины Каптур

У военных ВСУ сгорели блиндажи, форма и оборудование.

У военных ВСУ сгорели блиндажи, форма и оборудование. Facebook Ирины Каптур

Во время тушения воины ООС надышались ядовитым дымом.

Во время тушения воины ООС надышались ядовитым дымом. Facebook Ирины Каптур

Воинам ВСУ на передовой нужно немедленно восстановить блиндажи.

Воинам ВСУ на передовой нужно немедленно восстановить блиндажи. Facebook Ирины Каптур

Она уточнила, что у бойцов сгорела форма, берцы, оптика, ночники и сами блиндажи. Кроме того, пока воины спасали оружие, они надышались ядовитыми продуктами горения.

"Просьба снова помочь восстановить, построить блиндажи, позиции (шесть). Нужно скобы, пленка, масксетки, лопаты (обычные и совковые), гвозди 150, степлер и к нему скобы, бочки 50, 30, 20 л для воды, утеплитель, одеяла, кабель. И кофе со сладостями для поднятия настроения, потому что очень все подавлены", – отметила Каптур.

Защитники Украины потеряли шесть позиций у Красногоровки.

Защитники Украины потеряли шесть позиций у Красногоровки. Facebook Ирины Каптур

Последствия пожара на позициях ОС на Донбассе.

Последствия пожара на позициях ОС на Донбассе. Facebook Ирины Каптур

Огонь уничтожил перекрытие блиндажей ВСУ.

Огонь уничтожил перекрытие блиндажей ВСУ. Facebook Ирины Каптур

Волонтеры объявили срочный сбор помощи для восстановления позиций ВСУ на передовой.

Волонтеры объявили срочный сбор помощи для восстановления позиций ВСУ на передовой. Facebook Ирины Каптур

Несмотря на опасность, воины ВСУ пытались спасать оружие из огня.

Несмотря на опасность, воины ВСУ пытались спасать оружие из огня. Facebook Ирины Каптур

Пепелище на месте блиндажа ВСУ.

Пепелище на месте блиндажа ВСУ. Facebook Ирины Каптур

Волонтер винит в ЧП вражеский обстрел.

Волонтер винит в ЧП вражеский обстрел. Facebook Ирины Каптур

Огонь уничтожил на Донбассе 6 позиций ВСУ

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