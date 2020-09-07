Обстрел террористов испепелил шесть позиций ВСУ на Донбассе, – волонтер

Волонтер Ирина Каптур призвала украинцев присоединиться к помощи защитникам на Донбассе, шесть позиций которых уничтожил огонь. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.

Жуткими фото пепелища женщина поделилась на личной странице в Facebook, отметив, что бойцам ВСУ крайне необходимы строительные материалы для восстановления уничтоженных блиндажей.

"Ужас!!! Просто больно и слезы!!! Все, что строили бойцы на нескольких позициях, – шестерых! – сгорело. Красногоровка. Раненый. Обгоревшие. В других местах еще сложнее – там есть погибшие. И не потому, что сухо. А потому, что сепары и орки обстреляли из ВОГов", – поделилась криком души волонтер.

Огонь уничтожил 6 позиций ВСУ на Донбассе. Facebook Ирины Каптур

Волонтер утверждает, что возгорание произошло из-за обстрел ВОГами. Facebook Ирины Каптур

У военных ВСУ сгорели блиндажи, форма и оборудование. Facebook Ирины Каптур

Во время тушения воины ООС надышались ядовитым дымом. Facebook Ирины Каптур

Воинам ВСУ на передовой нужно немедленно восстановить блиндажи. Facebook Ирины Каптур

Она уточнила, что у бойцов сгорела форма, берцы, оптика, ночники и сами блиндажи. Кроме того, пока воины спасали оружие, они надышались ядовитыми продуктами горения.

"Просьба снова помочь восстановить, построить блиндажи, позиции (шесть). Нужно скобы, пленка, масксетки, лопаты (обычные и совковые), гвозди 150, степлер и к нему скобы, бочки 50, 30, 20 л для воды, утеплитель, одеяла, кабель. И кофе со сладостями для поднятия настроения, потому что очень все подавлены", – отметила Каптур.

Защитники Украины потеряли шесть позиций у Красногоровки. Facebook Ирины Каптур

Последствия пожара на позициях ОС на Донбассе. Facebook Ирины Каптур

Огонь уничтожил перекрытие блиндажей ВСУ. Facebook Ирины Каптур

Волонтеры объявили срочный сбор помощи для восстановления позиций ВСУ на передовой. Facebook Ирины Каптур

Несмотря на опасность, воины ВСУ пытались спасать оружие из огня. Facebook Ирины Каптур

Пепелище на месте блиндажа ВСУ. Facebook Ирины Каптур

Волонтер винит в ЧП вражеский обстрел. Facebook Ирины Каптур

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 сентября вблизи населенного пункта Красногоровка враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий ВСУ, который устранял последствия пожара на позиции подразделения Объединенных сил.

Всего 6 сентября в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибли трое воинов ВСУ и трое защитников получили ранения.

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