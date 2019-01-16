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Обстрел машин ВСУ на Донбассе: командир вскрыл подлость со стороны террористов

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Украинских военнослужащих, на грузовые автомобили которых напали 16 января оккупанты, обстреляли за выгрузкой воды и продуктов питания.

Об этом в ходе брифинга журналистам сообщил командир 72-й отдельной механизированной бригады Руслан Татусь. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Во время осуществления мероприятий тылового обеспечения подразделений бригады относительно подвоза продуктов и воды на одном из опорных пунктов воинской части противник осуществил обстрел из противотанкового ракетного комплекса грузового автомобиля "Урал" и военных, осуществлявших его разгрузку", – уточнил он подробности.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Война на Донбассе

По словам командира, факт обстрела в очередной раз засвидетельствовал несоблюдение российско-оккупационными войсками режима прекращения огня и Минских договоренностей. "Несмотря на произошедшее событие, военнослужащие бригады продолжают удерживать линию соприкосновения с противником", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Троицкое Луганской области оккупанты подбили две грузовые машины, в которых находились украинские военные. В результате 10 защитников Украины пострадали.

Стало известно о состоянии бойцов, доставленных в больницу Попасной.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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