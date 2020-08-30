Обстрел людей Кивы под Харьковом: суд принял решение по девяти нападающим

Суд избрал меру пресечения девяти задержанным за совершение нападения на автобус с людьми нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы вблизи города Люботин Харьковской области.

Согласно постановлению судьи Киевского районного суда Харькова от 29 августа, они в течение двух месяцев будут находиться под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

Отмечается, что задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В полиции подчеркнули, что нападавшие причастны к блокированию на автодороге движения микроавтобуса, в котором находились 20 человек.

"Они совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения самому автомобилю – порезали шины, побили камнями стекло и обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших. После совершения преступления злоумышленники скрылись на своем автомобиле", – напомнили правоохранители.

Как известно, уже через час после инцидента нападающих задержали, а на следующий день им объявили о подозрении в совершении двух преступлений.

В полиции Харьковщины добавляют, что сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим соучастникам преступления.

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