Обстрел людей Кивы под Харьковом: стало известно о состоянии раненых

Четверо мужчин из организации "Патриоты – за жизнь" депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, которые получили ранения во время стрельбы вблизи Люботина на Харьковщине, находятся в стабильном состоянии.

Об этом со ссылкой на заместителя главного врача больницы неотложной помощи в Харькове Андрея Соцкого сообщила пресс-секретарь Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко. Их слова цитирует "Суспільне".

Как известно, трое из пострадавших получили ранения от резиновых пуль, еще у одного диагностировали сотрясение мозга. Отмечается, что трем из них после госпитализации в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи провели операции.

"В харьковской больнице находятся четверо пострадавших, всем оказана помощь, состояние стабильное – все мужчины находятся в обычных палатах", – сказала Мирошниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 27 августа на трассе Киев – Харьков разбили и расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь". Четыре человека получили ранения. Полиция по горячим следам задержала группу нападающих в Красноградском районе Харьковской области.