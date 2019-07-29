Обстрел КПП на Донбассе: появились новые подробности

Российские оккупанты на Донбассе трижды с начала года осуществляли провокационные обстрелы контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом в эфире ObozTV рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя обстрел КПВВ "Марьинка".

"Это можно охарактеризовать исключительно как провокационные действия со стороны российских наемников на линии разграничения... 28 июня один такой инцидент зафиксировали на дорожном коридоре Донецк-Курахово", – сообщил спикер Госпогранслужбы.

"После полуночи пограничники, которые осуществляли охрану и оборону контрольного пункта въезда-выезда, услышали выстрелы из стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Как выяснилось потом, одна из пуль попала даже в модульное помещение, где несут службу пограничники, когда КПВВ функционирует", – отметил Демченко.

По его словам, с начала года было зафиксировано три вражеских обстрела в направлении КПВВ, когда они функционировали.

"Неоднократно мы наблюдали, когда пограничный наряд, заступающий на службу с открытием КПВВ, находил в модульных помещениях пулевые отверстия. Ночью оккупанты ведут огонь по позициям украинских защитников и неоднократно дорожные коридоры попадают в поле их обстрела", – заявил Демченко.

facebook.com/pressjfo.news

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк рассказал, что за период с марта 2019 года, когда было объявлено предыдущее перемирие, в зоне ООС погибли 49 бойцов ВСУ и еще 307 получили ранения.

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