Обстрел колонны с главой Донетчины: в Украине дали мощный ответ

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили обстрел грузовика КрАЗ Объединенных сил под Гранитным в Донецкой области, в результате которого погиб украинский военный.
Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко назвала "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ недопустимым нарушением Минских соглашений". Пост появился на странице в Twitter.
Замминистра Егор Божок в свою очередь назвал обстрел показательным.
"Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. Вдохновленная Советом Европы, Россия не остановится", – подчеркнул он.
Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 10 июля 2019 г.
This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 июля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы обстреляли автоколонну с главой Донетчины. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один боец получил ранения средней тяжести
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