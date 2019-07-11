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Обстрел колонны с главой Донетчины: в Украине дали мощный ответ

5.2т Читать материал на украинском

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили обстрел грузовика КрАЗ Объединенных сил под Гранитным в Донецкой области, в результате которого погиб украинский военный.

Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко назвала "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ недопустимым нарушением Минских соглашений". Пост появился на странице в Twitter.

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Замминистра Егор Божок в свою очередь назвал обстрел показательным.

"Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. Вдохновленная Советом Европы, Россия не остановится", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы обстреляли автоколонну с главой Донетчины. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один боец получил ранения средней тяжести

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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