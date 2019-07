Обстрел колонны с главой Донетчины: в Украине дали мощный ответ

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили обстрел грузовика КрАЗ Объединенных сил под Гранитным в Донецкой области, в результате которого погиб украинский военный.

Пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко назвала "обстрел автоколонны со стороны гибридных войск РФ недопустимым нарушением Минских соглашений". Пост появился на странице в Twitter.

Замминистра Егор Божок в свою очередь назвал обстрел показательным.

"Именно так Кремль "хочет" прекращение огня в Украине и "старается изо всех сил выполнять" Минские соглашения. Боюсь, что это не конец. Вдохновленная Советом Европы, Россия не остановится", – подчеркнул он.

Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv