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Обстрел телеканала Медведчука: эксперт указал на важный нюанс

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Обстрел телеканала "112 Украина", который принадлежит главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, осуществил непрофессионал.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя обстоятельства ЧП.

По его словам, специалисты, которые анализировали пустую тубу, сказали, что это противотанковый гранатомет.

"Надо понимать, что выстрел преследовал задачу демонстрации несогласия с той информационной политикой, которую проводит "112 канал" на сегодняшний день. Или просто была попытка показать, что есть радикальные дураки, которые могут взять в руки что угодно и лупить куда угодно", – заявил Шабовта.

Новости
На видео попал момент обстрела телеканала "112 Украина"

"Разве мы говорим о том, что ставилась тактическая задача, чтобы снесло здание? Я думаю, что все это абсолютно демонстративно", – считает он.

Как отметил эксперт, "выстрел делал не специалист, а человек, который не имеет высокопрофессионального мастерства использования подобного оружия – потому смазанный полурикошетный выстрел был".

По мнению Шабовты, "все связано с выборами, до которых тут остались считанные дни".

"В классике жанра, если мы говорим о теракте, как правило, есть попытка донести адресату, кто и зачем это сделал. А у нас аноним, который влупил, и все шумят и пытаются из одного события свои личные рейтинги заработать", – добавил он.

Обстрел телеканала Медведчука: эксперт указал на важный нюанс

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 июля в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал".

Российские пропагандисты уже предположили, что причиной обстрела здания "112 канала" из гранатомета мог стать анонс фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Обстрел 112 телеканала
Персона
Сергей Шабовта
Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Или "адвокат" Стуса заказал выстрел для телекартинки и для предвыборного трюка. Стрельнул,как в бочку перднул,эфекта никакого. Кум-лузер,и как такого кума,кум терпит.
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