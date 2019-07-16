Обстрел телеканала Медведчука: эксперт указал на важный нюанс

Обстрел телеканала "112 Украина", который принадлежит главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, осуществил непрофессионал.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя обстоятельства ЧП.

По его словам, специалисты, которые анализировали пустую тубу, сказали, что это противотанковый гранатомет.

"Надо понимать, что выстрел преследовал задачу демонстрации несогласия с той информационной политикой, которую проводит "112 канал" на сегодняшний день. Или просто была попытка показать, что есть радикальные дураки, которые могут взять в руки что угодно и лупить куда угодно", – заявил Шабовта.

"Разве мы говорим о том, что ставилась тактическая задача, чтобы снесло здание? Я думаю, что все это абсолютно демонстративно", – считает он.

Как отметил эксперт, "выстрел делал не специалист, а человек, который не имеет высокопрофессионального мастерства использования подобного оружия – потому смазанный полурикошетный выстрел был".

По мнению Шабовты, "все связано с выборами, до которых тут остались считанные дни".

"В классике жанра, если мы говорим о теракте, как правило, есть попытка донести адресату, кто и зачем это сделал. А у нас аноним, который влупил, и все шумят и пытаются из одного события свои личные рейтинги заработать", – добавил он.

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 июля в Киеве двое человек обстреляли из гранатомета здание, в котором находится "112 канал".

Российские пропагандисты уже предположили, что причиной обстрела здания "112 канала" из гранатомета мог стать анонс фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

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