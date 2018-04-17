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Javelin обстреляли "ДНР"? У Порошенко ответили Гиркину

1.9тЧитать новость на украинском

Технические характеристики американской противотанковой системы Javelin не дают возможности обстреливать какие-либо позиции, в том числе "ДНР", о чем заявил бывший главарь террористов Игорь Гиркин.

"Факт обстрела чего-либо с Javelin могу легко опровергнуть. Javelin технически невозможно что-либо обстреливать, они по-другому работают", – сказал в комментарии "Обозревателю" советник президента Петра Порошенко и помощник министра обороны Степана Полторака Юрий Бирюков.

По его словам, слова террористов вообще не стоит воспринимать всерьез. Также он объяснил, как работает Javelin.

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"Это точечная ракета, наводящаяся на тепловой след танка. Это противотанковая ракета, а не система залпового огня, и не артиллерия. Это точечная ракета, которую сначала нужно навести на что-то, а после выхода из контейнера она дальше работает по наведенной цели на тепловой след танка", – пояснил советник Порошенко.

На вопрос, поступили ли на вооружение украинской армии американские противотанковые системы, Бирюков ответил: "Это закрытая информация".

Как ранее сообщал "Обозреватель", 210 противотанковых ракет Javelin, которые Украина закупит у США, “не делают погоды" в зоне боевых действий на востоке страны, но являются важным жестом Запада Кремлю.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Юрий Бирюков
Место
Украина
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