ОБСЕ засекла на Донбассе танки и тяжелую артиллерию террористов

В отчете СММ ОБСЕ зафиксировали присутствие на Донбассе 11 танков Т-64 и 152 миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С" российских террористов.

Факт нарушения требований о линии отвода тяжелого вооружения на фронте задокументировали 10 июля, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook. Указанные танки и гаубицы были замечены неподалеку от временно оккупированного Лутигино на Луганщине.

Кроме того, было установлено, что оккупанты продолжают наращивать минные поля в непосредственной близости к участку разведения сил и средств "Петровское", а также с целью сокрытия вооружения и военной техники срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии ОБСЕ. В частности, они обстреливают из стрелкового оружия беспилотные летательные аппараты.

"УС СЦКК обеспокоена тем, что российско-оккупационные войска продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению международного вооруженного конфликта и подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах", – говорится в сообщении штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГУР Минобороны сообщило, что в зоне ООС на Донбассе зафиксированы новые шаги российских оккупантов, направленные на дестабилизацию ситуации. В частности, страна-агрессор отправила на восток Украины новые диверсионно-разведывательные и снайперские группы.