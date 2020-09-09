ОБСЕ засекла на Донбассе группу военных грузовиков возле границы с Россией

Несмотря на перемирие, на временно оккупированной Россией территории Донбасса наблюдается перемещение военной техники.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 8 сентября. В частности, наблюдатели отметили, что их выводы базируются на доступных данных воздушного наблюдения.

"30 августа выявлено наличие трех грузовиков военного типа, которые стояли припаркованные на асфальтированной дороге примерно за 3,8 км к юго-востоку от пункта пропуска на границе вблизи населенного пункта Вознесеновка (бывший Червонопартизанск; 65 км к юго-востоку от Луганска), в районе вблизи границы с Российской Федерацией", – говорится в документе.

Показательно, что вблизи той же Вознесеновки ОБСЕ зафиксировала ограничение свободы передвижения СММ. Именно там находится неконтролируемый правительством Украины участок границы со страной-агрессором.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее ГУР Минобороны Украины сообщило, что террористы на Донбассе устроили проверку боем снайперских винтовок и пулеметов, поступивших в соединения и части оккупационных войск из России.

Кроме того, в подразделениях оккупантов осуществлялась замена неисправных и с использованным ресурсом эксплуатации образцов стрелкового вооружения, а также грузовых и бронированных автомобилей из РФ.

Также стало известно, что 24-30 августа в соединения и части боевиков доставлены около 700 тонн горючего, шесть вагонов с боеприпасами и живая сила.

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