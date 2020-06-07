ОБСЕ засекла колонну российских военных машин в "ЛНР": двигались ночью и мимо КПП

Колонна российских военных машин незаконно пересекла границу Украины и направилась в сторону оккупированного Луганска.

В отчете миссии ОБСЕ за 4–5 июня указано, что транспорт двигался в ночное время и в объезд КПП.

Сообщается, что беспилотник ОБСЕ в период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня зафиксировал автоколонну грузовиков, заехавшую в Украину по грунтовой дороге у поселка Черемшино в 59 км к юго-востоку от Луганска.

ОБСЕ засекла колонну российских военных машин

На территорию Украины заехало минимум 12 грузовиков военного типа в сопровождении легкового авто. Позже колонна увеличилась до 16 машин. Также вслед за первой колонной последовала и вторая – из пяти грузовиков.

В ОБСЕ отметили, что машины проехали мимо первой неподвижной автоколонны и направились в западном направлении. Первая группа машин позже уехала в восточном направлении и выехала из Украины.

В результате дальнейших перемещений грузовиков вторая автоколонна увеличилась до 10 транспортных средств и отправилась по грунтовой дороге в западном направлении к объекту в оккупированном Луганске, куда она приехала в 00:24 5 июня, подытожили в ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, из России на территорию временно оккупированного Донбасса прибыли российские инструктора (кадровые военнослужащие ВС РФ).

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