ОБСЕ зафиксировала обстрелы и минирование террористами зон отвода войск на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала очередные нарушения и провокации в зоне разведения войск на Донбассе со стороны российских террористов "Л/ДНР".

Все они задокументированы в свежем отчете СММ ОБСЕ, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook. В частности, в ночь с 30 на 31 мая, находясь на подконтрольной правительству Украины территории, наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия, которые были осуществлены в непосредственной близости к участку разведения №1 "Станица Луганская".

Также представители международной организации подтвердили недавние нарушения режима "Тишина" на участках разведения сил и средств №2 "Золотое" и № 3 "Петровское". Это еще раз свидетельствует о систематическом игнорировании российско-оккупационными войсками Минских договоренностей и откровенном нежелании агрессора придерживаться взятых на себя обязательств, отметили защитники.

В этот же период захватчики под предлогом обустройства КПВВ на временно неподконтрольной правительству Украины территории в районе города Первомайск Луганской области прибегли к циничным и коварным действиям, проведя минирование вблизи автодороги недалеко от участка разведения № 2 "Золотое".

Российские террористы на Донбассе LB.ua

В штабе ООС отметили, что военнослужащие ВСУ, сотрудники ГСЧС и представители гражданских и военных администраций Донецкой и Луганской областей прилагают много усилий, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни. С этой целью на территории вблизи линии разграничения систематически проводятся работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.

"К сожалению, мирные инициативы в этом направлении проявляет исключительно украинская сторона. В то время как оккупационная администрация и незаконные вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе", – подытожили в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в отчете СММ ОБСЕ за 26 мая отмечалось, что российские оккупационные войска, в нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения, стянули на Донбасс значительное количество танков, артиллерии и другого тяжелого вооружения.

Кроме того, СММ ОБСЕ заметила проведение работ российскими оккупантами по восстановлению позиций вблизи населенного пункта Петровское на Донбассе, откуда ранее были отведены войска.

Также оккупационные войска намеренно совершают провокационные обстрелы участков разведения и населенных пунктов на Донбассе и систематически отказывают патрулям ОБСЕ в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям, "прикрываясь коронавирусом".

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