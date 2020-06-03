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3 июня • обновлено в 16:38
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ОБСЕ зафиксировала обстрелы и минирование террористами зон отвода войск на Донбассе

1.4т
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала очередные нарушения и провокации в зоне разведения войск на Донбассе со стороны российских террористов "Л/ДНР".

Все они задокументированы в свежем отчете СММ ОБСЕ, сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook. В частности, в ночь с 30 на 31 мая, находясь на подконтрольной правительству Украины территории, наблюдатели зафиксировали выстрелы из стрелкового оружия, которые были осуществлены в непосредственной близости к участку разведения №1 "Станица Луганская".

Также представители международной организации подтвердили недавние нарушения режима "Тишина" на участках разведения сил и средств №2 "Золотое" и № 3 "Петровское". Это еще раз свидетельствует о систематическом игнорировании российско-оккупационными войсками Минских договоренностей и откровенном нежелании агрессора придерживаться взятых на себя обязательств, отметили защитники.

В этот же период захватчики под предлогом обустройства КПВВ на временно неподконтрольной правительству Украины территории в районе города Первомайск Луганской области прибегли к циничным и коварным действиям, проведя минирование вблизи автодороги недалеко от участка разведения № 2 "Золотое".

Российские террористы на Донбассе

Российские террористы на Донбассе

LB.ua

В штабе ООС отметили, что военнослужащие ВСУ, сотрудники ГСЧС и представители гражданских и военных администраций Донецкой и Луганской областей прилагают много усилий, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни. С этой целью на территории вблизи линии разграничения систематически проводятся работы по выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов.

"К сожалению, мирные инициативы в этом направлении проявляет исключительно украинская сторона. В то время как оккупационная администрация и незаконные вооруженные формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта и ухудшении гуманитарной ситуации на Донбассе", – подытожили в сводке.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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