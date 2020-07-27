ОБСЕ зафиксировала бронетехнику и авиацию наемников России под Луганском

Юрий Сергиенко Расследования 18:15, 27.07.2020 Обновлено: 18:19, 27.07.2020

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали военную технику вооруженных формирований России в оккупированном селе Переможное, которая расположена в нарушение линий отвода вооружения.

Об этом сказано в отчете за 25 июля, опубликованном на сайте организации. Речь идет о грузовом самолете военного типа АН-24Т, четырех бронетранспортерах, двух разведывательно-дозорных машинах и двух боевых машинах пехоты.

Военная техника обнаружена в селе Переможное.
Google Maps

Засечь технику удалось в четверг, 23 июля, с беспилотника ОБСЕ на взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что днем ранее АН-24Т замечен не был.

Военная техника обнаружена в селе Переможное.
Twitter "Крымского бардеровца"

Село Переможное находится в 19 километрах от Луганска.

Военная техника обнаружена на взлетно-посадочной полосе.
Twitter "Крымского бардеровца"
ОБСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью в понедельник, 27 июля, в 00:01 на Донбассе начался так называемый режим перемирия – полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения. Однако российские террористы почти сразу дважды успели нарушить его.

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