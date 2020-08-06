ОБСЕ впервые не зафиксировала ни одного обстрела на Донбассе

Юрий Сергиенко Расследования 01:39, 7.08.2020

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течение последних суток не зафиксировали нарушений режима прекращения огня.

Как говорится в отчете СММ, такое произошло впервые с момента начала работы организации на востоке Украины.

По данным наблюдателей, не было ни одного обстрела или взрыва.

Однако за день до этого было зафиксировано три нарушения "тишины" в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего с начала перемирия на Донбассе, которое наступило 27 июля, ОБСЕ насчитала 251 нарушение режима прекращения огня.

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