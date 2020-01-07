ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении "Минска": всплыло скандальное объяснение

Обвинения СММ ОБСЕ в сторону украинских военнослужащих в нарушениях Минских соглашений связаны с увеличением граждан РФ в составе наблюдателей.
Об этом сообщило международное сообщество InformNapalm, отметив, что если еще в августе в составе миссии числилось 35 россиян, то в декабре их количество увеличилось до 41.
"Также необходимо отметить, что в состав миссии входят и граждане других стран, лояльных к РФ", – сказано в сообщении.
Также в составе СММ ОБСЕ есть 5 наблюдателей от Беларуси, от Армении – 2, Кыргызстана – 23, Сербии – 15.
"Вместе с россиянами 86 наблюдателей могут работать в интересах РФ, что открывает значительный простор для манипуляций и искажения информации. При этом среди наблюдателей нет ни одного гражданина Украины", – отмечается в заявлении.
informnapalm.org
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Как писал OBOZREVATEL, накануне в ОБСЕ зафиксировали, что террористы Путина стягивают "Грады" на Донбассе, нарушая линии отвода.
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