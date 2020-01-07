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8 января • обновлено в 01:45
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ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении "Минска": всплыло скандальное объяснение

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Обвинения СММ ОБСЕ в сторону украинских военнослужащих в нарушениях Минских соглашений связаны с увеличением граждан РФ в составе наблюдателей.

Об этом сообщило международное сообщество InformNapalm, отметив, что если еще в августе в составе миссии числилось 35 россиян, то в декабре их количество увеличилось до 41.

"Также необходимо отметить, что в состав миссии входят и граждане других стран, лояльных к РФ", – сказано в сообщении.

Также в составе СММ ОБСЕ есть 5 наблюдателей от Беларуси, от Армении – 2, Кыргызстана – 23, Сербии – 15.

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"Вместе с россиянами 86 наблюдателей могут работать в интересах РФ, что открывает значительный простор для манипуляций и искажения информации. При этом среди наблюдателей нет ни одного гражданина Украины", – отмечается в заявлении.

ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении "Минска": всплыло скандальное объяснение

informnapalm.org

ОБСЕ на Донбассе

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Как писал OBOZREVATEL, накануне в ОБСЕ зафиксировали, что террористы Путина стягивают "Грады" на Донбассе, нарушая линии отвода.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пох)))причем совсем собака лает караван идёт)))))
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Куни Чан
Куни Чан
Артеллерист Моня, стоит с тех пор как хряк капитуляцию подписал, сейчас же настало время выполнять, #ВЕСЬМИР требует!!!! )))
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