Общественный совет добропорядочности отказался оценивать судей

Общественный совет добропорядочности прекращает участие в процессе квалификационного оценки судей.

В Общественном совете уверены, что на судейском конвейере Высшая квалификационная комиссия судей Украины устраивает судьям "псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности", сказано на сайте Совета.

Суд Корреспондент.net

"Меньше, чем за год Высшая квалификационная комиссия судей Украины хочет переаттестовать более 5 тыс. судей. 23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседования с 9 судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование - конвейер, единственная цель которого - сохранить судьям должности и отчитаться о "успешном завершении" реформы. Как следствие, уже в "реформированных" судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, угрожают национальной безопасности страны, и судьи, состояние которых не соответствуют задекларированным доходам, и судьи, которые причастны к принятию произвольных решений, которые стали предметом рассмотрения ЕСПЧ ", - говорится в сообщении.

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В Совете заявили, что ВККС нарушает закон и Конституцию, а также дает зеленый свет всем судьям, которые принимали решение против участников Революции Достоинства.

Поэтому чтобы власть, "расхваливая достижения судебной реформы" перед украинцами и международными организациями в очередной раз не использовала общественность, Общественный совет добропорядочности решил прекратить свое участие в процессе "очистки судейского корпуса".

Как сообщал "Обозреватель", ранее украинцам объяснили крупный недостаток судебной реформы.