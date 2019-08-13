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Обращение редакции по поводу расследования незаконного завладения "Межигорьем"

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому,

премьер-министру Украины Владимиру Гройсману,

генеральному прокурору Юрию Луценко,

министру внутренних дел Арсену Авакову,

директору НАБУ Артему Сытнику,

главе САП Назару Холодницкому,

директору ГБР Роману Трубе

Открытое письмо

11 августа начальник 2-го следственного отдела Управления спецрасследований Генпрокуратуры Андрей Радионов в эфире "Украинского радио" заявил, что в деле о незаконном выведении из госсобственности резиденции "Межигорье", которая впоследствии досталась Виктору Януковичу, о подозрении сообщено 8 лицам. Среди них – третий президент Украины Виктор Ющенко, которого подозревают в совершении преступления по статье 191 – незаконное завладение имуществом.

Мы приветствуем стремление ГПУ разобраться с тем, кто помог Януковичу украсть "Межигорье" у государства и наказать виновных. Но убеждены, что допускать при расследовании этого масштабного преступления двойные стандарты и привлекать к ответственности одних фигурантов, закрывая глаза на других – в корне неверно.

По нашим данным, исходной точкой, позволившей вывести "Межигорье" из государственной собственности, стало утверждение на сессии Вышгородского районного совета нормативно-денежной оценки бесценной пристоличной земли. При фактической стоимости сотки межигорской земли в районе 20 тысяч долларов, депутаты 25 сентября 2008 года единогласно утвердили техдокументацию по нормативной денежной оценке земельного участка для ООО "Танталит" на территории Новопетровского сельсовета в суме 5 млн. 222 тысячи 46 грн 69 копеек – то есть по 4 грн 4 копейки за квадратный метр. Или по 400 грн за сотку.

За "Межигорье" должны ответить все
За "Межигорье" должны ответить все
За "Межигорье" должны ответить все

Однако это обстоятельство осталось вне поля зрения правоохранительных органов. А ведь без этой нормативно-денежной оценки никакие дальнейшие действия с комплексом "Пуща Водица" в урочище "Межигорье" были бы невозможны.

Согласно действующему законодательству, рекомендовали к утверждению подобную нормативно-денежную оценку депутаты, входящие в земельную комиссию Вышгородского районного совета. На то время руководила комиссией депутат райсовета от БЮТ Ирина Побидаш.

Под ее руководством члены комиссии единогласно утвердили существенно заниженную оценку земель "Межигорья". И этим дали зеленый свет для дальнейших манипуляций и махинаций с государственной резиденцией.

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Впоследствии документы, подтверждающие причастность Побидаш к выведению "Межигорья" из госсобственности – исчезли из открытого доступа.

Вызывает вопросы также неожиданная лояльность Побидаш в вопросе "Межигорья" к своим идеологическим оппонентам – представителям "Партии регионов" и лично Януковича, в чьих интересах было принятое возглавляемой Побидаш комиссией решение. По имеющейся у нас информации, эта лояльность имела вполне конкретную цену: один миллион долларов. Доказательств этой информации мы пока не получили, а вот следствие вполне бы могло выяснить, насколько соответствуют истине такие обвинения.

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Именно поэтому редакция OBOZREVATEL обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову, директору НАБУ Артему Сытнику, главе САП Назару Холодницкому, директору ГБР Роману Трубе, ко всем компетентным структурам с просьбой провести полное и объективное расследование обстоятельств, которые предшествовали незаконному завладению Януковичем резиденцией "Межигорье". И расследовать степень причастности, а также рассмотреть возможность привлечения к ответственности тогдашней главы земельной комиссии Вышгородского районного совета Ирины Побидаш за утверждение существенно заниженной нормативно-денежной оценки земли, на основании которой в последствии государственная резиденция была выведена из госсобственности.

Объективность, всесторонность и беспристрастность расследования этого дела станет лучшей иллюстрацией того, намерено ли государство под началом новоизбранной власти устанавливать силу права, перед которым все равны – или по привычке будет довольствоваться правом силы, подменяя справедливость ее показной имитацией.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Виктор Ющенко Виктор Янукович Роман Труба Арсен Аваков Юрий Луценко Назар Холодницкий Артем Сытник
Место
Украина
Теги
коррупция НАБУ Антикоррупционное бюро Украины Государственное Бюро Расследований Генеральная прокуратура Украины Министерство внутренних дел Украины Офис президента
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