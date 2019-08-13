Обращение редакции по поводу расследования незаконного завладения "Межигорьем"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому,

премьер-министру Украины Владимиру Гройсману,

генеральному прокурору Юрию Луценко,

министру внутренних дел Арсену Авакову,

директору НАБУ Артему Сытнику,

главе САП Назару Холодницкому,

директору ГБР Роману Трубе

Открытое письмо

11 августа начальник 2-го следственного отдела Управления спецрасследований Генпрокуратуры Андрей Радионов в эфире "Украинского радио" заявил, что в деле о незаконном выведении из госсобственности резиденции "Межигорье", которая впоследствии досталась Виктору Януковичу, о подозрении сообщено 8 лицам. Среди них – третий президент Украины Виктор Ющенко, которого подозревают в совершении преступления по статье 191 – незаконное завладение имуществом.

Мы приветствуем стремление ГПУ разобраться с тем, кто помог Януковичу украсть "Межигорье" у государства и наказать виновных. Но убеждены, что допускать при расследовании этого масштабного преступления двойные стандарты и привлекать к ответственности одних фигурантов, закрывая глаза на других – в корне неверно.

По нашим данным, исходной точкой, позволившей вывести "Межигорье" из государственной собственности, стало утверждение на сессии Вышгородского районного совета нормативно-денежной оценки бесценной пристоличной земли. При фактической стоимости сотки межигорской земли в районе 20 тысяч долларов, депутаты 25 сентября 2008 года единогласно утвердили техдокументацию по нормативной денежной оценке земельного участка для ООО "Танталит" на территории Новопетровского сельсовета в суме 5 млн. 222 тысячи 46 грн 69 копеек – то есть по 4 грн 4 копейки за квадратный метр. Или по 400 грн за сотку.

Однако это обстоятельство осталось вне поля зрения правоохранительных органов. А ведь без этой нормативно-денежной оценки никакие дальнейшие действия с комплексом "Пуща Водица" в урочище "Межигорье" были бы невозможны.

Согласно действующему законодательству, рекомендовали к утверждению подобную нормативно-денежную оценку депутаты, входящие в земельную комиссию Вышгородского районного совета. На то время руководила комиссией депутат райсовета от БЮТ Ирина Побидаш.

Под ее руководством члены комиссии единогласно утвердили существенно заниженную оценку земель "Межигорья". И этим дали зеленый свет для дальнейших манипуляций и махинаций с государственной резиденцией.

Впоследствии документы, подтверждающие причастность Побидаш к выведению "Межигорья" из госсобственности – исчезли из открытого доступа.

Вызывает вопросы также неожиданная лояльность Побидаш в вопросе "Межигорья" к своим идеологическим оппонентам – представителям "Партии регионов" и лично Януковича, в чьих интересах было принятое возглавляемой Побидаш комиссией решение. По имеющейся у нас информации, эта лояльность имела вполне конкретную цену: один миллион долларов. Доказательств этой информации мы пока не получили, а вот следствие вполне бы могло выяснить, насколько соответствуют истине такие обвинения.

Именно поэтому редакция OBOZREVATEL обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову, директору НАБУ Артему Сытнику, главе САП Назару Холодницкому, директору ГБР Роману Трубе, ко всем компетентным структурам с просьбой провести полное и объективное расследование обстоятельств, которые предшествовали незаконному завладению Януковичем резиденцией "Межигорье". И расследовать степень причастности, а также рассмотреть возможность привлечения к ответственности тогдашней главы земельной комиссии Вышгородского районного совета Ирины Побидаш за утверждение существенно заниженной нормативно-денежной оценки земли, на основании которой в последствии государственная резиденция была выведена из госсобственности.

Объективность, всесторонность и беспристрастность расследования этого дела станет лучшей иллюстрацией того, намерено ли государство под началом новоизбранной власти устанавливать силу права, перед которым все равны – или по привычке будет довольствоваться правом силы, подменяя справедливость ее показной имитацией.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал