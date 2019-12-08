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8 декабря • обновлено в 20:33
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"Напоил и начал насиловать!" На Киевщине случилась жуткая трагедия с 14-летней девочкой

5.7т
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В субботу, 7 декабря, на Киевщине 14-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны родного дяди.

Об этом написал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook. О преступлении сообщила в правоохранительные органы мать девочки.

"Печальная история, но правдивая и актуальная! Вчера, телефоном в полицию Киевской области обратилась мама четырнадцатилетней девочки и сообщила, что ее дочь сейчас насилует родной дядя. Она не могла сама защитить ребенка, ведь находилась далеко от дома", – сообщил начальник полиции.

Facebook Андрей Небитов

Facebook Андрей Небитов

На Киевщине случилась жуткая трагедия с 14-летней девочкой

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По его словам, полицейский наряд, который получил вызов, немедля, зашел в дом и спас девочку.

"Как выяснилось, подонок напоил племянницу алкоголем до головокружения, а после начал насиловать. Свидетелем этого стал родной брат девочки, который увидел этот ужас через окно и сообщил матери", – написал в сети Небытов.

На Киевщине случилась жуткая трагедия с 14-летней девочкой

На Киевщине случилась жуткая трагедия с 14-летней девочкой

Facebook Андрей Небитов

Благодаря стараниям полицейских, сейчас насильник находится в изоляторе временного содержания. Следователи готовят ему подозрение по части 3 ст.152 УК Украины, санкция которой предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взволновал клип о домашнем насилии в Украине. За несколько дней он собрал десятки восторженных комментариев.

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Место
Украина Киев
Тег
изнасилование
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Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Химическая кастрация петуху.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Lavrynenko Yurii, Он ее насильно поил? А брат чё подглядывал, небось приревновал.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Воин света? Участник АТО? Киборг? Кто он, Герой?
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