"Напоил и начал насиловать!" На Киевщине случилась жуткая трагедия с 14-летней девочкой

В субботу, 7 декабря, на Киевщине 14-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны родного дяди.

Об этом написал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook. О преступлении сообщила в правоохранительные органы мать девочки.

"Печальная история, но правдивая и актуальная! Вчера, телефоном в полицию Киевской области обратилась мама четырнадцатилетней девочки и сообщила, что ее дочь сейчас насилует родной дядя. Она не могла сама защитить ребенка, ведь находилась далеко от дома", – сообщил начальник полиции.

Facebook Андрей Небитов На Киевщине случилась жуткая трагедия с 14-летней девочкой

По его словам, полицейский наряд, который получил вызов, немедля, зашел в дом и спас девочку.

"Как выяснилось, подонок напоил племянницу алкоголем до головокружения, а после начал насиловать. Свидетелем этого стал родной брат девочки, который увидел этот ужас через окно и сообщил матери", – написал в сети Небытов.

На Киевщине случилась жуткая трагедия с 14-летней девочкой Facebook Андрей Небитов

Благодаря стараниям полицейских, сейчас насильник находится в изоляторе временного содержания. Следователи готовят ему подозрение по части 3 ст.152 УК Украины, санкция которой предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть взволновал клип о домашнем насилии в Украине. За несколько дней он собрал десятки восторженных комментариев.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!