OBOZREVATEL начинает расследование саботажа обеспечения медиков "Укрзалізниці"

OBOZREVATEL обратился к АТ "Укрзалізниця" с информационным запросом по поводу обеспечения медицинских работников ведомственных больниц предприятия-монополиста. Мы продолжаем разбираться в том, кто саботирует обеспечение медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты медиков на железной дороге.

В запросе на получение информации OBOZREVATEL также поинтересовался у руководства "Укрзалізниці" по поводу ситуации с ПЦР-тестами, которые, по имеющейся у нас информации, для медиков ведомственных больниц компании не закупались - вместо этого им рекомендовали проходить тестирование за собственные деньги.

Основанием для запроса стала появившаяся в распоряжении редакции информация о саботаже распоряжений правления УЗ по поводу обеспечения ведомственных больниц. Согласно нашим данным, на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, необходимого врачам для противодействия эпидемии коронавируса, правление УЗ выделило деньги. Были проведены также все необходимые тендерные процедуры, однако по непонятным причинам процесс обеспечения медиков тормозится на уровне недавно созданного в структуре компании Центра здравоохранения, которому подчинены все 8 железнодорожных больниц.

Как сообщает наш источник в УЗ, причиной этого является требование начальницы ЦОЗ Натальи Белинской о личной встрече с каждым победителем каждого тендера. Без этого, уверяет наш источник, ни один контракт ею не подтверждается.

Подробнее о том, кто и почему оставил медиков УЗ беззащитными перед коронавирусом, читайте в нашем материале.