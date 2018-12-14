В Кропивницком киллер по ошибке застрелил не того человека

В Кропивницком мужчина застрелил не того человека, которого ему "заказали". В ошибке признался сам злоумышленник.

Об этом сообщает CBN со ссылкой на материалы Единого государственного реестра судебных решений. Киллером оказался 33-летний местный житель, который уже был судим за тяжкие преступления.

Как стало известно, в октябре 2018 года к нему пришел знакомый — посредник между заказчиком и исполнителем убийства. Он попросил ликвидировать 40-летнего иностранца, с которым у того были неприязненные отношения. За это стрелку пообещали передать квартиру матери заказчика.

Место преступления CBN

Посредник рассказал киллеру информацию про жертву, показал фотографии и позже передал пистолет.

Убийство произошло 6 декабря. Исполнитель увидел мужчину, похожего на человека на фото, и выстрелил ему два раза в бок. Выстрелы оказались смертельными. Киллер, думая, что убил нужного человека, скрылся с места преступления.

В дальнейшем исполнитель обратился к заказчику за вознаграждением. Тогда и оказалось, что киллер убил не того человека, что нужно было.

Мужчину задержали правоохранительные органы и назначили ему психолого-психиатрическую экспертизу, так как убийца признался, что он является наркозависимым. Обследование покажет, будут ли судить подозреваемого по статье 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Стрелку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца содержание под стражей обвиняемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.