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"Обострения не избежать": появился прогноз по действиям Путина в Украине

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Президент России Владимир Путин будет и дальше пытаться достигнуть своей цели в Украине, потому что мировая элита начала его задабривать.

По мнению известного волонтера Мирослава Гая, украинцев ждут непростые годы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обострения не избежать. Мировые лидеры, Трамп, Макрон, Меркель, все испугались войны и начали задабривать Путина. Они пишут "твитики" о великой России, Меркель уже планирует ехать на ЧМ. И не важно, это задабривание маньяка психиатрами перед надеванием смирительной рубашки или страх. Для нас более важно, как это понимает Путин. А он ликует. Они все для него слабаки", – отметил Гай.

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По его словам, для Путина такая реакция мировой элиты является руководством к действию.

"Когда съели первую чеченскую, то началась и вторая. Когда простили Абхазию, то началась Осетия, а за ней и Крым, а за Крымом Донбасс. Гитлер 21 века не получил по зубам, а значит он двинет дальше. Путин четко пригрозил Украине потерей государственности и очень конкретно назвал свои цели ранее - возврат РФ к границам СССР после Ялты. И раз все боятся его и пасуют, то он продолжит и уже в этом году", – подчеркнул волонтер.

Он также добавил, что президенту РФ нужно решать вопрос с водой для оккупированного Крыма, с возвращением Украины под контроль России.

"Мы очень расслабились, мы уже не реагируем на ежедневные сообщения о раненых и погибших, 6000 украинцев поехало на ЧМ. За все это придет расплата. Нас ждут непростые годы. И если мы хотим победить, то нужно утроить усилия", – резюмировали Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гай призвал запретить поезда и автобусы в Россию на чемпионат мира по футболу.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия КрымаВойна на ДонбассеХолодная война между Западом и РоссиейЧМ-2018
Персоны
Мирослав ГайВладимир Путин
Место
Россия
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Не победить вам народ Украины, ни гаям, ни вятровичам, ни прочим нацикам галицайским!
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