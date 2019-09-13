Обострение на Донбассе: в сети показали убитого бойца Нацгвардии

В четверг, 12 сентября, в зоне проведения ООС на Донбассе был убит боец Национальной гвардии Валерий Шатурский.

О гибели младшего сержанта сообщил пресс-центр Нацгвардии в Facebook, где выразили соболезнования родным и близким защитника Украины.

"В результате вражеского обстрела военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, младший сержант Валерий Шатурский, получил ранение не совместимое с жизнью", - сказано в сообщении.

Новости Зеленский рассказал о миротворцах на Донбассе

Валерий Шатурский

Как писал OBOZREVATEL, 11 сентября в штабе ООС сообщили о гибели двух военнослужащих ВСУ. Позже стало известно, что они были морпехами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!