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13 сентября • обновлено в 18:49
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Обострение на Донбассе: в сети показали убитого бойца Нацгвардии

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В четверг, 12 сентября, в зоне проведения ООС на Донбассе был убит боец Национальной гвардии Валерий Шатурский.

О гибели младшего сержанта сообщил пресс-центр Нацгвардии в Facebook, где выразили соболезнования родным и близким защитника Украины.

"В результате вражеского обстрела военнослужащий батальона специального назначения 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, младший сержант Валерий Шатурский, получил ранение не совместимое с жизнью", - сказано в сообщении.

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Валерий Шатурский

Валерий Шатурский

Как писал OBOZREVATEL, 11 сентября в штабе ООС сообщили о гибели двух военнослужащих ВСУ. Позже стало известно, что они были морпехами.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Национальная гвардия
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